Der Alte
Folge 22: Mörderisches Spiel
Stefan Orlak verneigt sich vor dem Konzertpublikum, das ihm stehend Ovationen entgegenbringt. Mozarts Adagio in b-Moll, die letzte Darbietung des jungen Pianisten, ist soeben verklungen. Das Publikum dankt es ihm mit langanhaltendem Beifall. Eine junge Konzertbesucherin überreicht dem gefeierten Künstler einen Blumenstrauß und wendet sich wieder zum Gehen. Gleich darauf Entsetzen unter den Zuschauern: Stefan Orlak greift sich plötzlich an die Brust und bricht lautlos zusammen. Auf seinem weißen Frackhemd zeichnet sich ein roter Blutfleck ab. Erst jetzt wird allen klar, daß auf den Pianisten geschossen wurde. Niemand hat den Schuß gehört, der Knall war im stürmischen Applaus untergegangen. Orlaks gleichaltriger Klavierstimmer Peter Herzog, der den Künstler auf allen Tourneen begleitete, erwähnt gegenüber Hauptkommissar Kress anonyme Briefe, die der Pianist in letzter Zeit häufig erhalten habe. Bevor der Kripo-Chef dieser Spur nachgeht, ordnet er erst einmal die Befragung aller Familienmitglieder des Mordopfers an.
