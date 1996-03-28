Der Alte
Folge 3: Der Tod meines Vaters
Die Eheleute Ronstedt werden in ihrer Villa das Opfer eines brutalen Raub- überfalls. Während Willem Ronstedt an Händen und Füßen gefesselt sowie mit verbundenem Mund im Haus zurückgelassen wird, zwingt der maskierte Räuber dieEhefrau, mit ihm in das den Ronstedts gehörende Juweliergeschäft zu fahren. Auch Lydia ergeht es wie ihrem Mann, sie wird gefesselt und geknebelt. Anschließend flüchtet der Täter mit einer Millionenbeute an Schmuck und Juwelen. Als Jan, Ronstedts Sohn aus erster Ehe, nach Hause kommt, findet er seinen Vater im Wohnzimmer - der Juwelier ist tot, erstickt an seinem Knebel. Mit einem Schock wird Jan in ein Krankenhaus eingeliefert. Ebenso Lydia, deren Befreiung noch rechtzeitig erfolgte. Für Hauptkommissar Kress ergibt sich gegen Jan ein erster Tatverdacht, als bekannt wird, daß der Juwelierssohn noch in der Mordnacht aus dem Krankenhaus geflohen ist. Kurze Zeit darauf wird im Kommissariat der anonyme Anruf eines Mannes entgegengenommen: Lydia Ronstedt habe einen Geliebten. Es ist nicht die einzige überraschende Nachricht, die Kress zum Mordfall Ronstedt in den nächsten Tagen noch erhält.
