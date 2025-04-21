Der Alte
Folge 1: Der Abgrund
58 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
Anselm Kausch, schüchtern, mit einer Wangennarbe, bemüht sich um Renate Gaubel und wird zurückgewiesen. Am nächsten Morgen meldet sich ein aufgebrachter Herr Gaubel mit seiner verlegenen Tochter bei Kommissar Köster und berichtet, sie sei gestern Abend überfallen worden. Renate nimmt das alles nicht besonders ernst und spricht von einem dummen Zufall, ihr Vater aber erstattet Anzeige gegen Unbekannt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Alte
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: 1991 ZDF Enterprises & © Season 8: 1990 ZDF Enterprises & © Season 10: 1995 ZDF Enterprises & © Season 10: 1994 ZDF Enterprises & © Season 12: 1999 ZDF Enterprises & © Season 12: 1998 ZDF Enterprises & © Season 3: 1982 ZDF Enterprises & © Season 3: 1981 ZDF Enterprises & © Season 5: 1985 ZDF Enterprises & © Season 5-6: 1986 ZDF Enterprises & © Season 4-5: 1984 ZDF Enterprises & © Season 6: 1987 ZDF Enterprises & © Season 11: 1996 ZDF Enterprises & © Season 11: 1997 ZDF Enterprises & © Season 1: 1977 ZDF Enterprises & © Season 9: 1992 ZDF Enterprises & © Season 9: 1993 ZDF Enterprises & © Season 2: 1979 ZDF Enterprises & © Season 2: 1980 ZDF Enterprises & © Season 7: 1988 ZDF Enterprises & © Season 7: 1989 ZDF Enterprises & © Season 4: 1983 ZDF Enterprises