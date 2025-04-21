Der Alte
Folge 6: Pensionstod
59 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
Seit fünf Wochen ist der ehemalige Fernsehtechniker Robert Romin pensioniert. Eines morgens beobachtet er vom Küchenfenster aus, wie sich ein Trupp Antennenbauer seiner früheren Firma daran macht, auf dem Dach gegenüber einige Antennen zu richten. Er sieht auch, wie sich Werkstattleiter Klaus Jagert und Gastarbeiter Tassos Dorakis streiten. Robert Romin kommt die Idee, seine Kollegen nach einer Aushilfsarbeit zu fragen und geht rüber. Wenig später stürzt der Werkstattleiter Klaus Jagert vom Dach und verletzt sich tödlich. Kommissar Köster weiß, dass er diesen Fall mit äußerster Vorsicht angehen muss, denn Jagert hatte viele Feinde.
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Der Alte
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Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: 1991 ZDF Enterprises & © Season 8: 1990 ZDF Enterprises & © Season 10: 1995 ZDF Enterprises & © Season 10: 1994 ZDF Enterprises & © Season 12: 1999 ZDF Enterprises & © Season 12: 1998 ZDF Enterprises & © Season 3: 1982 ZDF Enterprises & © Season 3: 1981 ZDF Enterprises & © Season 5: 1985 ZDF Enterprises & © Season 5-6: 1986 ZDF Enterprises & © Season 4-5: 1984 ZDF Enterprises & © Season 6: 1987 ZDF Enterprises & © Season 11: 1996 ZDF Enterprises & © Season 11: 1997 ZDF Enterprises & © Season 1: 1977 ZDF Enterprises & © Season 9: 1992 ZDF Enterprises & © Season 9: 1993 ZDF Enterprises & © Season 2: 1979 ZDF Enterprises & © Season 2: 1980 ZDF Enterprises & © Season 7: 1988 ZDF Enterprises & © Season 7: 1989 ZDF Enterprises & © Season 4: 1983 ZDF Enterprises