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Der Alte

Freispruch

KultKrimiStaffel 3Folge 1vom 21.04.2025
Freispruch

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Der Alte

Folge 1: Freispruch

60 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Bei einem Mordprozess vor dem Schwurgericht ist Frank Wengler angeklagt. Er soll vor einiger Zeit einen Polizisten erschossen haben. Alle Indizien sprechen gegen ihn. Doch der Prozess nimmt eine sensationelle Wendung: Eine Frau – Karla Behrend – tritt auf und sagt aus, sie sei mit Wengler zu der Zeit, als der Mord geschehen ist, zusammen gewesen. Aufgrund dieser neuen Sachlage bleibt dem Gericht nichts anderes übrig, als Wengler freizusprechen. Köster ist betroffen von diesem unerwarteten Freispruch. Er hatte Wengler überführt und ist nach wie vor von dessen Schuld überzeugt. Und noch jemand ist überzeugt, dass Wengler ein Mörder ist: Ein Unbekannter schickt Köster einen anonymen Brief, in dem er droht, Wengler zu ermorden, wenn dieser nicht seiner gerechten Strafe zugeführt werde.

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