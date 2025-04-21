Der Alte
Folge 16: Die Beute
60 Min.Ab 12
Die Ehe von Ulrich und Marga ist nach 16 Jahren am Ende. Während Ulrichs Firma für Lüftungs- und Klimaanlagen langsam pleite geht, arbeitet Marga seit drei Jahren erfolgreich für das ‚Juwelen-Depot Hogstraat‘. Als Ulrich seine Frau eines Abends verfolgt, bestätigt sich sein Verdacht: Marga trifft sich heimlich mit einem anderen. Am nächsten Tag wird das ‚Juwelen-Depot Hogstraat‘ von einem Maskierten überfallen. Margas Chefin Frau Seyfart überlebt den Versuch, die Alarmanlage auszulösen, nicht. Kommissar Köster und seine Mitarbeiter werden eingeschaltet.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Alte
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises