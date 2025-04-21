Der Alte
Folge 2: Schwarzer Montag
60 Min.Ab 12
In einem kleinen Ort wurde der fünfjährige Sohn eines Fabrikanten entführt. Es verdichten sich die Gerüchte, dass Roland Brückner etwas mit dem Fall zu tun haben könnte. Nicht, weil er einmal ‚gesessen‘ hat, sondern weil die allgemeine Wut sich ein Opfer sucht.
