Der Alte

Ein ganz gewöhnlicher Mord

KultKrimiStaffel 7Folge 12
Ein ganz gewöhnlicher Mord

Folge 12: Ein ganz gewöhnlicher Mord

58 Min.Ab 12

Seit einiger Zeit wird Rudolf Ballats Telefon abgehört, sein Haus ist mit Mikrofonen "verwanzt", und vor seinem Grundstück steht ab und zu ein Wagen, dessen Insassen er nicht erkennen kann. Um herauszufinden, wer ihm und aus welchen Motiven nachstellt, bittet er seinen alten Freund Hermann Arnsweiler, der eine Privatdetektei betreibt, die Hintermänner der Lauschaktion zu überführen. Während eines Ausflugs wird Rudolf Ballats Frau Lisa erschossen. Leo Kress, Gerd Heymann und Henry stehen vor einem Rätsel, denn Motive für den Mordanschlag auf die schwer kranke Frau gibt es nicht. Erst auf nachdrückliches Befragen gibt Rudolf Ballat zu, dass der Mordanschlag wahrscheinlich nicht seiner Frau, sondern ihm gegolten hat.

