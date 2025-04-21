Der Alte
Folge 13: Der lange Atem
Mitten in der Nacht erhält Gastwirt Manfred Bunkert einen Anruf, der ihn sofort alarmiert. Eine unbekannte Männerstimme meldet ihm, dass in seine Gastwirtschaft eingebrochen wird. Obgleich seine Frau Monika versucht, ihn zurückzuhalten und die Polizei zu informieren, greift Bunkert sich eine Pistole und fährt los. In der Gastwirtschaft hat ein unbekannter Einbrecher das reinste Chaos hinterlassen: Tische und Stühle sind durcheinander geworfen, die Kasse ist aufgebrochen und das Geld verschwunden. Bunkert versucht ein wenig aufzuräumen und erstarrt plötzlich in seiner Bewegung, eine Pistole ist auf ihn gerichtet, Schüsse fallen. Leo Kress, der reichlich übernächtigt am Tatort erscheint, kann zunächst nur feststellen, dass irgendwer Manfred Bunkert in die Gastwirtschaft gelockt hat, um ihn kaltblütig zu ermorden.
