Der Alte
Folge 7: Der Tod des Uhrmachers
Auf das Geschäft des Uhrmachers Werner Staller wird von einer maskierten Person ein Überfall verübt. Während Monika Valentin, Verkäuferin und - wie sich später herausstellt - Geliebte von Staller, den Anweisungen widerstandslos Folge leistet, liegt im Verhalten Stallers eine Mischung aus Wut, Angst und aufgesetztem Mut. Bevor es ihm gelingt, den Räuber mit gezückter Pistole zu stellen, wird er erschossen. Zwei Streifenpolizisten, von den Schüssen alarmiert, stürmen das Geschäft, doch der Mörder ist bereits geflüchtet. Bei einer unmittelbar eingeleiteten Großfahndung, an der auch Gerd Heymann und Henry Johnson teilnehmen, gelingt es den beiden, eine flüchtige Person, die sofort das Feuer eröffnet, zu verfolgen.
