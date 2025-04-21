Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Der Tod des Uhrmachers

KultKrimiStaffel 7Folge 7vom 21.04.2025
Der Tod des Uhrmachers

Der Tod des UhrmachersJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 7: Der Tod des Uhrmachers

59 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Auf das Geschäft des Uhrmachers Werner Staller wird von einer maskierten Person ein Überfall verübt. Während Monika Valentin, Verkäuferin und - wie sich später herausstellt - Geliebte von Staller, den Anweisungen widerstandslos Folge leistet, liegt im Verhalten Stallers eine Mischung aus Wut, Angst und aufgesetztem Mut. Bevor es ihm gelingt, den Räuber mit gezückter Pistole zu stellen, wird er erschossen. Zwei Streifenpolizisten, von den Schüssen alarmiert, stürmen das Geschäft, doch der Mörder ist bereits geflüchtet. Bei einer unmittelbar eingeleiteten Großfahndung, an der auch Gerd Heymann und Henry Johnson teilnehmen, gelingt es den beiden, eine flüchtige Person, die sofort das Feuer eröffnet, zu verfolgen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen