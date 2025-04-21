Der Alte
Folge 17: Bahnhofsbaby
60 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
Während einer Mathematikarbeit an seinem Stuttgarter Gymnasium erhält der 18-jährige Primaner Karsten Winterberg von einem Sextaner, der plötzlich im Klassenzimmer erscheint, ein anonymes Schreiben. Es enthält schlimme Verleumdungen über seine Herkunft. Als Baby soll er am Kölner Hauptbahnhof von seiner leiblichen Mutter ausgesetzt worden sein . Karsten ist fassungslos. Er verlässt den Klassenraum und trampt nach München zu seinem Onkel: Hauptkommissar Leo Kress. Dieser versucht vergeblich, ihn zu beruhigen. Mitten in der Nacht verschwindet Karsten, um seine leibliche Mutter zu suchen.
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Der Alte
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Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: 1991 ZDF Enterprises & © Season 8: 1990 ZDF Enterprises & © Season 10: 1995 ZDF Enterprises & © Season 10: 1994 ZDF Enterprises & © Season 12: 1999 ZDF Enterprises & © Season 12: 1998 ZDF Enterprises & © Season 3: 1982 ZDF Enterprises & © Season 3: 1981 ZDF Enterprises & © Season 5: 1985 ZDF Enterprises & © Season 5-6: 1986 ZDF Enterprises & © Season 4-5: 1984 ZDF Enterprises & © Season 6: 1987 ZDF Enterprises & © Season 11: 1996 ZDF Enterprises & © Season 11: 1997 ZDF Enterprises & © Season 1: 1977 ZDF Enterprises & © Season 9: 1992 ZDF Enterprises & © Season 9: 1993 ZDF Enterprises & © Season 2: 1979 ZDF Enterprises & © Season 2: 1980 ZDF Enterprises & © Season 7: 1988 ZDF Enterprises & © Season 7: 1989 ZDF Enterprises & © Season 4: 1983 ZDF Enterprises