Der Alte
Folge 3: Der Tod kommt selten allein
Im Bahnhofsrestaurant wartet der junge Thomas Falter. Vor einiger Zeit hat er bei einem Juwelier eingebrochen und Schmuck gestohlen. Für 300000 Mark ist er bereit, die Juwelen zurückzugeben. Nun wartet er auf den Herrn von der Versicherung, um das Geschäft abzuwickeln. Da es sich nicht um den ersten derartigen Fall handelt, geht die Versicherung dieses Mal auf Nummer Sicher und hat den privaten Sicherheitsmann Peter Nordmann angeheuert, der Detektiv Bugat begleiten soll. Nordmann und Bugat treffen Thomas Falter; im gereizten Ton werden Übergabemodalitäten besprochen. Erst der Schmuck, dann das Geld. Der Schmuckkoffer befindet sich in einem Schließfach. Thomas Falter und Bugat machen sich auf den Weg.
