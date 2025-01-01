Der Bulle und das Biest
Folge 4: Jenseits von Eden
43 Min.Ab 12
Mit Vollgas an die Wand! Elias, Rocky und Caro suchen den Mörder des Besitzers eines Gebrauchtwagenhandels. Die Ermittlungen bringen sie auf die Fährte diverser illegaler Geschäfte, doch die Spur verläuft sich ... Auch in Deckers Liebesleben läuft es nicht rund, denn seine Nachbarin Sarah hat einen Neuen: Frank. Das gefällt auch Bullmastiff Rocky gar nicht, der zusammen mit Decker versucht, alles gegen den neuen Lover zu unternehmen.
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bantry Bay Productions GmbH