Der Bulle und das Biest
Folge 5: Ruf der Leere
44 Min.Ab 12
Der Mord an einem Berufssoldaten scheint, nachdem der Mörder Ingvar Minkwart gesteht, schnell gelöst zu sein. Kommissar Elias Decker wendet sich wieder der Suche nach seinem verschwundenen Freund Nassim zu, der ein fragliches Video hinterlassen hat. Doch dann widerruft Minkwart sein Geständnis. Elias' Kollegin Caro und Rocky müssen von vorne anfangen ...
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bantry Bay Productions GmbH