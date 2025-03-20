Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Bulle und das Biest

Falsche Freunde

SAT.1Staffel 1Folge 8
Falsche Freunde

Falsche FreundeJetzt kostenlos streamen

Der Bulle und das Biest

Folge 8: Falsche Freunde

46 Min.Ab 12

Den Falschen erwischt? In einer Kletterhalle wird einer der Besitzer und Kletterlehrer auf brutale Weise ermordet. Die Ermittlungen von Kommissar Elias Decker, Kommissarin Caro Belzig und Rocky bringen die Freundschaft der drei Besitzer heftig ins Wanken. Außerdem versucht Elias, der es sich mit seiner Nachbarin Sarah verspielt hat, weiterhin mehr über die Vergangenheit seiner toten Schwester herauszufinden und das führt ihn, Caro und Rocky ins Berliner Nachtleben ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Bulle und das Biest
SAT.1
Der Bulle und das Biest

Der Bulle und das Biest

Alle 1 Staffeln und Folgen