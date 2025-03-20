Der Bulle und das Biest
Folge 7: Tanz mit dem Teufel
46 Min.Ab 12
Hochmut kommt vor dem Fall! Die mysteriösen Todesumstände des bekannten DJ Empire beschäftigen Kommissar Elias Decker, Kommissarin Caro Belzig und Rocky. Decker selbst hat die Leiche des DJs gefunden, als er einen im Mordfall seiner Schwestern verdächtigen Tschechen verfolgen wollte. Außerdem entdeckt Nachbarin Sarah, dass sie nicht die einzige Frau im Leben von Elias ist ...
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bantry Bay Productions GmbH