Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 05.05.2026: Ein riskanter Deal
45 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Im vergangenen Jahr endete die Angelegenheit in einem finanziellen Desaster. Doch ein wichtiger Kunde möchte unbedingt ein „Oktoberfest“ im „Himmelreich“ feiern und ist bereit, dafür zu zahlen. Deshalb wagen die Betreiber des Campingplatzes in Brandenburg einen neuen Versuch. Das Team kalkuliert mit eintausend Besuchern. Wird das Event am Schwielowsee ein Erfolg? William entrümpelt außerdem das Kino. Die Arbeit kostet zwar Nerven, bringt aber auch ungeahnte Schätze ans Licht. Und das Oberhaupt des Familienclans krempelt in dieser Folge ebenfalls die Ärmel hoch.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.