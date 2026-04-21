Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 21.04.2026: Trennung im Trio
45 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Kurz vor der Anreisewelle am Pfingstwochenende droht in der 80 000 Quadratmeter großen Freizeitoase in Brandenburg der Super-GAU. Die sanitären Anlagen auf dem Campingplatz funktionieren nicht einwandfrei. Überlaufende WCs und zahlreiche Erholungssuchende: Das ist eine explosive Mischung. William setzt auf die Chemiekeule, um eine Katastrophe zu verhindern. Maximilian und „Schulzi“ begutachten inzwischen ihre Bienenstöcke und staunen darüber, was ihre 200 000 Arbeiterinnen bereits geschafft haben. Damit ist ein großer Schritt in Sachen „himmlischer Honig“ getan.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.