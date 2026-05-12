Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 12.05.2026: Paukenschlag am Steg
45 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Der Familienclan beendet die Saison auf dem 80 000 Quadratmeter großen Campingplatz in Brandenburg mit einem Paukenschlag. Nach fünf Jahren Bauzeit wird in Kürze die „Seebrücke“ eingeweiht. Die unterste Etage ist endlich fertig. Doch bevor die Party steigt, gibt es noch einiges zu tun. Es wird eifrig aus- und eingeräumt. Der Bautrupp, das Küchenteam und fleißige Helfer packen tatkräftig mit an. Und was wäre ein Saisonende ohne Fahnenappell? Roger Groß hat bei seinem Haus- und Hofkünstler extra eine neue Flagge bestellt. An der Ostküste weht zukünftig ein Teufel im Wind.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.