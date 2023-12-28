Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der eine Moment: Glück

ORF1Staffel 1Folge 1vom 28.12.2023
Folge 1: Der eine Moment: Glück

49 Min.Folge vom 28.12.2023

Der eine Moment, der die Gegenwart auf den Kopf stellt. Der die Vergangenheit in einem anderen Licht erscheinen lässt, der die Zukunft radikal beeinflusst: In der Doku-Serie “Der eine Moment” macht sich Lisa Gadenstätter auf die Suche nach dem Augenblick, der die Zeit für den Bruchteil einer Sekunde stillstehen lässt und dem Schicksal eine unerwartete Wendung gibt. Sie porträtiert Menschen, denen Unglaubliches widerfahren ist. Dieses Mal geht es um die Suche nach dem Glück. Was waren die Erlebnisse, die Gespräche oder Augenblicke, die es geschafft haben, Sinn und Glück im Leben zu stiften - manchmal über unerwartete Umwege? Bildquelle: BFILM/Florian Berger

