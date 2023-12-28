Der eine Moment
Folge 1: Der eine Moment: Glück
Der eine Moment, der die Gegenwart auf den Kopf stellt. Der die Vergangenheit in einem anderen Licht erscheinen lässt, der die Zukunft radikal beeinflusst: In der Doku-Serie “Der eine Moment” macht sich Lisa Gadenstätter auf die Suche nach dem Augenblick, der die Zeit für den Bruchteil einer Sekunde stillstehen lässt und dem Schicksal eine unerwartete Wendung gibt. Sie porträtiert Menschen, denen Unglaubliches widerfahren ist. Dieses Mal geht es um die Suche nach dem Glück. Was waren die Erlebnisse, die Gespräche oder Augenblicke, die es geschafft haben, Sinn und Glück im Leben zu stiften - manchmal über unerwartete Umwege? Bildquelle: BFILM/Florian Berger
