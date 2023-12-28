Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der eine Moment: Liebe

ORF1Staffel 1Folge 5vom 28.12.2023
49 Min.Folge vom 28.12.2023Ab 6

Ein Moment, und alles ist anders: Die Liebe und ihre wundersamen Wege. Der eine Moment, der alles verändert: In der Doku-Serie “Der eine Moment” macht sich Lisa Gadenstätter auf die Suche nach dem Augenblick, der die Zeit für den Bruchteil einer Sekunde stillstehen lässt und dem Schicksal eine unerwartete Wendung gibt. Sie porträtiert Menschen, denen Unglaubliches widerfahren ist. Dieses Mal: Die Liebe und ihre wundersamen Wege. Bildquelle: BFILM/Florian Berger

