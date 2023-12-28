Der eine Moment: Zur falschen Zeit am falschen OrtJetzt kostenlos streamen
Der eine Moment
Folge 2: Der eine Moment: Zur falschen Zeit am falschen Ort
49 Min.Folge vom 28.12.2023
Manchmal gibt es diesen einen Moment im Leben eines Menschen, der plötzlich alles verändert oder der die Vergangenheit in einem neuen Licht erscheinen lässt. In dieser Folge spricht Lisa Gadenstätter mit Barbara Sima-Ruml über ihren Autounfall, mit Max Rinneberg, der bei einem Sturz Teile seines Gedächtnisses verloren hat, mit Bergsteiger Peter Mair, mit Rudolf Szabo über seinen Gefängnisaufenthalt und mit Josef Haslinger, der 2004 den schweren Tsunami in Thailand überlebte. Sie alle waren an einem bestimmten Moment in ihrem Leben zur falschen Zeit am falschen Ort. Bildquelle: BFILM/Florian Berger
