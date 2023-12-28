Der eine Moment: ZufallJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Der eine Moment: Zufall
49 Min.Folge vom 28.12.2023Ab 6
Manchmal gibt es ihn, diesen einen Moment im Leben eines Menschen, der plötzlich alles verändert. Oder der die Vergangenheit in einem neuen Licht erscheinen lässt. Dieser eine Moment, der dich zu jemand anderem macht. Lisa Gadenstätter trifft Menschen, denen genau so etwas passiert ist und wo der Zufall Regie geführt hat. Bildquelle: BFILM/sl
