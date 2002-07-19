Der Ermittler
Folge 4: Feindliche Übernahme
Der junge aufstrebende Juniormanager Tim Osterkorn kennt nur ein Ziel: Der aus engen Verhältnissen stammende Buchhalter will Karriere und ein riesiges Vermögen machen. Doch seinen Kollegen in der am Neuen Markt notierten Internetfirma Dot.Universe fällt Osterkorn weniger wegen seiner Kompetenz als durch enervierende Prahlerei auf. Insbesondere die männlichen Kollegen durchschauen, dass hinter Timos Yuppie-Fassade nicht der mondäne Geschäftsmann steckt, den viele weibliche Mitarbeiter in dem durchtrainierten Freizeitsportler sehen. Als Osterkorn tot aufgefunden wird, sieht es aus, als habe sein Mörder ihn brutal hingerichtet. Hauptkommissar Paul Zorn und seine Kollegen von der Hamburger Mordkommission beginnen in der Firma Dot.Universe zu ermitteln und erkennen schnell, dass der Schein trügt: Hinter dem vordergründig freundschaftlichen Umgang der Kollegen verbirgt sich ein Netz aus Lügen und Intrigen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick