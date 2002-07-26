Der Ermittler
Folge 5: Schöner Tod
Nach arbeitsintensiven Wochen freut sich Hauptkommissar Paul Zorn auf seinen Urlaub. Während seine Ex-Frau auf Fortbildung ist, will er mit seiner Tochter Hanna nach Paris verreisen. Doch die facettenreichen Pläne von Louvre bis Euro-Disney drohen durchkreuzt zu werden. Denn Kriminaldirektor Henning Peters und Paul Zorn werden noch an dessen letztem Arbeitstag zufällig Zeugen einer seltsamen Situation: Der millionenschwere Fabrikant Hubert Engelmann wurde tot in seiner Villa aufgefunden. Aber im Gegensatz zu dessen langjährigem Hausarzt Dr. Siemering, der auf dem Totenschein eine natürliche Todesursache konstatiert, sind die beiden Polizisten vor Ort anderer Meinung. Auch Paul Zorn wird stutzig, als er sonderbare Verfärbungen an Brust und Fußgelenken des Toten bemerkt. Tatsächlich bringt die angeordnete Obduktion Unglaubliches ans Licht: Der scheinbar so seriöse Unternehmer ist zwar an Herzversagen gestorben, doch dieses wurde durch eine tödliche Strommenge bei bizarren Sexspielchen verursacht.
