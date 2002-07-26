Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Ermittler

Schöner Tod

KultKrimiStaffel 2Folge 5vom 26.07.2002
Schöner Tod

Schöner TodJetzt kostenlos streamen

Der Ermittler

Folge 5: Schöner Tod

58 Min.Folge vom 26.07.2002Ab 12

Nach arbeitsintensiven Wochen freut sich Hauptkommissar Paul Zorn auf seinen Urlaub. Während seine Ex-Frau auf Fortbildung ist, will er mit seiner Tochter Hanna nach Paris verreisen. Doch die facettenreichen Pläne von Louvre bis Euro-Disney drohen durchkreuzt zu werden. Denn Kriminaldirektor Henning Peters und Paul Zorn werden noch an dessen letztem Arbeitstag zufällig Zeugen einer seltsamen Situation: Der millionenschwere Fabrikant Hubert Engelmann wurde tot in seiner Villa aufgefunden. Aber im Gegensatz zu dessen langjährigem Hausarzt Dr. Siemering, der auf dem Totenschein eine natürliche Todesursache konstatiert, sind die beiden Polizisten vor Ort anderer Meinung. Auch Paul Zorn wird stutzig, als er sonderbare Verfärbungen an Brust und Fußgelenken des Toten bemerkt. Tatsächlich bringt die angeordnete Obduktion Unglaubliches ans Licht: Der scheinbar so seriöse Unternehmer ist zwar an Herzversagen gestorben, doch dieses wurde durch eine tödliche Strommenge bei bizarren Sexspielchen verursacht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Der Ermittler
KultKrimi
Der Ermittler

Der Ermittler

Alle 5 Staffeln und Folgen