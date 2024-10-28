Die Wahrheit liegt in der DNAJetzt kostenlos streamen
Der Fall Natalia Grace
Folge vom 28.10.2024: Die Wahrheit liegt in der DNA
45 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Natalia beginnt, die Puzzlestücke ihres Lebens zusammenzufügen - sie erfährt erstmals ihr wahres Alter. In der Zwischenzeit kommen schockierende Informationen ans Licht, die Natalias Adoptivfamilie in keinem guten Licht dastehen lassen. Wissen sie mehr, als sie preisgeben?
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.