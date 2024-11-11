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Der Fall Natalia Grace

Wo Rauch ist, ist auch Feuer

TLCFolge vom 11.11.2024
Wo Rauch ist, ist auch Feuer

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Der Fall Natalia Grace

Folge vom 11.11.2024: Wo Rauch ist, ist auch Feuer

45 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12

In einer erneuten Konfrontation mit Michael fordert Natalia Antworten ein. Sie will Beweise und ein Geständnis über die Misshandlungen, die sie durch ihre Stiefeltern erlitten hat. Kommt sie der Wahrheit endlich näher?

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