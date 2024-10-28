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Der Fall Natalia Grace

Vom Wunderkind zum Problemkind

TLCFolge vom 28.10.2024
Vom Wunderkind zum Problemkind

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Der Fall Natalia Grace

Folge vom 28.10.2024: Vom Wunderkind zum Problemkind

45 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12

Es kommt zu einer explosiven Konfrontation: Natalia stellt Michael zur Rede. Wieso wurde sie wirklich von den Barnetts adoptiert? Doch erst die Strafverfolgungsbehörden geben Einblicke in die wahren Beweggründe der Adoptiveltern.

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