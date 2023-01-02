Der Farmhaus-Retter
Folge vom 02.01.2023: Von Kalifornien aufs Land
45 Min.Folge vom 02.01.2023
Eine Familie aus Los Angeles kauft unbesehen ein Bauernhaus von 1798 in New Hampshire. Jon trifft sich mit dem Paar, während er in L.A. für die bevorstehende Tournee mit “New Kids on the Block” probt. In den nächsten Wochen verwandeln er und Kristina die alte, dunkle Villa in ein lebendiges und junges Zuhause, das perfekt für eine wachsende Familie ist. Sie designen im Bauernhaus eine strahlend weiße Küche, ein großzügiges Badezimmer und einen von Santa Monica inspirierten Hühnerstall. Außerdem setzen sie auf einen rustikalen Design-Hack mit Kartoffeln.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.