Der Farmhaus-Retter
Folge vom 23.01.2023: Bäumchen wechsle dich
45 Min.Folge vom 23.01.2023
Jon Knight nimmt sich ein letztes Projekt vor, bevor er mit seiner Band auf Tour geht. Dafür trifft er ein Paar, das eine spektakuläre Pferdefarm aus den 1880er-Jahren mit neun Zimmern, drei Bädern und zweieinhalb Hektar Land gekauft hat. Das Landhaus ist beeindruckend, aber es braucht im Inneren ein bisschen Liebe. Jon kümmert sich um das Erdgeschoss, in dem die Familie die meiste Zeit verbringt. Schon nach kurzer Zeit erstrahlen Homeoffice, Esszimmer, Wohnzimmer, Küche und Wintergarten in einem neuen modernen Landhaus-Look, der die besonderen Möbel und Gegenstände der Bewohner*innen ins beste Licht rückt.
