Der Farmhaus-Retter
Folge vom 30.01.2023: Hofladen und Hexenhaus
45 Min.Folge vom 30.01.2023
Jonathan Knight und Kristina Crestin nehmen ein geschichtsträchtiges Haus in Angriff und begeben sich auf Spurensuche. Sie gestalten das Badezimmer und das Schlafzimmer in einem Haus um, das mit den Salemer Hexenprozessen in Verbindung steht. Dann restauriert Jon einen Hofladen aus den 50er-Jahren und verwirklicht seinen Traum, eine Scheune mit Pfosten und Balken von Grund auf neu zu bauen. Jon und Kristina stecken ihr Herz in diese Projekte, denn sie wissen, wie viel Geschichte in beiden Häusern steckt.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.