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Der Farmhaus-Retter

Gute Geister für das Hexenhaus

HGTVFolge vom 04.08.2026
Gute Geister für das Hexenhaus

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Der Farmhaus-Retter

Folge vom 04.08.2026: Gute Geister für das Hexenhaus

44 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6

Nach einem schweren Rohrbruch kehren Jon und Kristina zum historischen John-Proctor-Haus zurück, dessen Erdgeschoss erheblich beschädigt wurde. Bevor die eigentliche Renovierung beginnen kann, müssen zunächst Feuchtigkeit und Schimmel beseitigt werden. Anschließend verbinden die beiden moderne Gestaltungsideen mit den geschichtsträchtigen Details des Hauses, um dessen besonderen Charakter zu bewahren und gleichzeitig neuen Wohnkomfort zu schaffen.

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