Der Farmhaus-Retter
Folge vom 11.08.2026: Familienhaus mit Esel
44 Min.Folge vom 11.08.2026
Jon und Kristina widmen sich einem ihrer ältesten Projekte und renovieren ein Haus aus dem 18. Jahrhundert. Dabei stoßen sie nicht nur auf zahlreiche bauliche Herausforderungen, sondern auch auf spannende historische Spuren und alte Überlieferungen. Mit einem neuen Grundriss und durchdachten Lösungen verwandeln sie das traditionsreiche Gebäude in ein funktionales Zuhause für eine junge Familie.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.