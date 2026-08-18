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Der Farmhaus-Retter

Neue Scheune, neues Glück

HGTVFolge vom 18.08.2026
Neue Scheune, neues Glück

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Der Farmhaus-Retter

Folge vom 18.08.2026: Neue Scheune, neues Glück

44 Min.Folge vom 18.08.2026

Jon und Kristina renovieren ein Farmhaus aus dem 19. Jahrhundert für eine Familie mit außergewöhnlichem Geschmack. Hinter den alten Wänden kommen dabei einige überraschende Entdeckungen zum Vorschein. Außerdem entsteht eine neue Scheune, die unter anderem Platz für ein Luftakrobatik- und Yoga-Studio bietet.

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