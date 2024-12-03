Der Germinator
Folge vom 03.12.2024: Episode 10
44 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Eine Autofahrerin ist im US-Bundesstaat Colorado trotz schlechter Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs. Die Dame zeigt sich einsichtig, deshalb belassen es Manfred Gilow und Sergeant Michael Donnellon in diesem Fall bei einer Ermahnung. Bei Drogendelikten haben die Gesetzeshüter jedoch keinen Ermessensspielraum. Im Auto einer jungen Frau finden die Polizisten bei einer Durchsuchung Marihuana und „Magic Mushrooms“. Über die Konsequenzen wird ein Richter entscheiden. In dieser Folge hebt der „Germinator“ zudem mit einem Hubschrauber in die Luft ab.
