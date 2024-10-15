Der Germinator
Folge vom 15.10.2024: Episode 3
45 Min. Folge vom 15.10.2024 Ab 12
Deputy Marcus Martinez und seine Kollegen suchen nach einem mutmaßlichen Straftäter mit dem Spitznamen „El Ozo“, gegen den ein Haftbefehl wegen fahrlässiger Tötung vorliegt. Die Polizisten entdecken ein Fahrzeug, das zur detaillierten Beschreibung passt. Daraufhin nehmen die Beamten umgehend die Verfolgung auf. Manfred Gilow soll derweil in New Mexico seine Treffsicherheit unter Beweis stellen. SWAT-Ausbilder führen mit dem „Germinator“ eine Waffenschulung durch. Bei Tag und bei Nacht: Kann der deutsche Auswanderer beim Qualifikationsschießen punkten?
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
12
