Der Germinator
Folge vom 22.10.2024: Episode 4
Folge vom 22.10.2024
Für Manfred Gilow und Trevor Walker beginnt im „Tierra de Encanto“, wie New Mexico auch genannt wird, ein neuer Arbeitstag. „El Ozo“ steht noch immer ganz weit oben auf der Fahndungsliste der amerikanischen Gesetzeshüter. Der erste Versuch, den mutmaßlichen Straftäter dingfest zu machen, schlug fehl. Aber ein V-Mann versorgt die Cops mit neuen Informationen. In dieser Folge bekommen es die Polizisten zudem mit einem Fall von häuslicher Gewalt zu tun. Zuerst müssen die Beamten die Lage deeskalieren. Danach nehmen sie Ermittlungen zum Tathergang auf.
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe: 12
12
