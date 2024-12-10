Der Germinator
Folge vom 10.12.2024: Episode 11
44 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Die Deputies im San Miguel County im US-Bundesstaat Colorado legen großen Wert auf Bürgernähe. Deshalb kommt ein junger Highschool-Schüler nach einer Geschwindigkeitsübertretung mit einer Ermahnung davon. Beim zweiten Raser ist dann ein Strafzettel fällig, denn die Polizisten wissen auch, wann sie streng sein müssen. Am nächsten Tag ermitteln Manfred Gilow und seine Kollegin Caitlin Bills in einem Fall von Sachbeschädigung. Anschließend macht sich der „Germinator“ auf den Weg zum Flughafen, um seine Frau am Gate mit einem Strauß Blumen zu empfangen.
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
