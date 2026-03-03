Der Germinator
Folge vom 03.03.2026: Episode 10
Tatenlos herumsitzen ist nicht sein Ding, deshalb sucht sich der „Germinator“ nach seinem Besuch in Texas eine neue Aufgabe. Meagan Rose engagiert sich in New Mexico für Tiere und Menschen. Und Manfred Gilow wird sie als „Animal Care Officer“ unterstützen. Bei seiner ersten Bewährungsprobe soll er einen streunenden Rottweiler einfangen. Aus der Ferne wirkt die Hündin friedlich. Die Situation ist jedoch vergleichbar mit einem Polizeieinsatz. Denn weder Meagan noch Manfred können abschätzen, wie der Vierbeiner reagiert, wenn er sich in die Enge getrieben fühlt.
