Der Germinator
Folge vom 17.02.2026: Episode 8
45 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6
Nach einer ereignisreichen Nachtschicht findet Manfred Gilow erneut wenig Schlaf. Der „Germinator“ wird von Albträumen geplagt und spricht mit seiner Frau Janet über das, was ihn belastet. Dabei wird ihm schmerzlich bewusst, dass er so nicht weitermachen kann. Der deutsche Auswanderer braucht eine Auszeit und trifft eine weitreichende Entscheidung: Er beschließt, das Sheriff’s Office im Rio Arriba County vorerst zu verlassen. Nach einem kurzen Moment der Ablenkung im städtischen Tierheim verabschiedet sich Manfred in New Mexico schweren Herzens von seinen Kollegen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.