Der Germinator
Folge vom 27.01.2026: Episode 5
45 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Ein älterer Herr wurde angeblich von einer Gruppe Rowdys belästigt. Manfred Gilow und Deputy Hansel Felix halten bei der Suche nach den Jugendlichen die Augen offen. Doch dann meldet sich plötzlich der Vater eines der Teenager. Er behauptet, sein Sohn sei von dem Senior mit einer Metallstange attackiert worden. Und spät in der Nacht erreicht die Polizei ein Notruf. Ein Mann soll seine Freundin aus dem Auto gestoßen und anschließend angefahren haben. Vor Ort stellt sich die Lage jedoch völlig anders dar – der vermeintliche Täter entpuppt sich als Opfer.
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
