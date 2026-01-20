Der Germinator
Folge vom 20.01.2026: Episode 4
43 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Der Tag beginnt für Manfred Gilow und Deputy Daniel Martinez im Rio Arriba County mit Routineaufgaben: eine ausgelöste Alarmanlage und ein vermeintlicher Einbruch. Dieser Fall zeigt, dass nicht jedes Geräusch eine Gefahr bedeuten muss. Aber im US-Bundesstaat New Mexico verlaufen nicht alle Einsätze so glimpflich. Vor einigen Wochen schockte eine tödliche Schießerei das Team im Police Department. Und auch der Verlust von Sheriff Billy Merrifield belastet den „Germinator“ weiterhin stark. Seit dem Vorfall leidet Manfred Gilow unter unruhigen Nächten.
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.