Der Germinator
Folge vom 13.01.2026: Episode 3
45 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Eine weitere Überdosis im Rio Arriba County: Solche Einsätze sind im Revier des „Germinators“ leider keine Seltenheit. Zurück im Polizeirevier verfolgen Manfred Gilow und seine Kollegen einen aktuellen Nachrichtenbericht über die Ermittlungen zum Tod von Billy Merrifield. Der Verlust des Sheriffs lastet immer noch schwer auf dem gesamten Team. In der nächsten Schicht bekommen es die Gesetzeshüter wieder mit einer Person zu tun, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Und am anderen Ende der Stadt überschlagen sich plötzlich die Ereignisse.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.