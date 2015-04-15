Der Katzenflüsterer
Folge vom 15.04.2015: Model wider Willen
44 Min.Folge vom 15.04.2015Ab 6
Rick und Laura sind mit ihrer Katze schon zu Wettbewerben gegangen, als Snickers noch fast ein Baby war. Und das bildhübsche Samtpfötchen hatte die Veranstaltungen immer gemocht. Doch Vorlieben können sich ändern: Mittlerweile hasst Snickers Katzenshows und flippt fast aus, wenn die Kampfrichter sie anfassen wollen. Laura schneidet ihrem Liebling jetzt vor jedem Wettbewerb die Krallen, um die Jury zu schützen. Doch bei der Königsdisziplin aller Katzenshows muss sich Snickers von ihrer allerbesten Seite zeigen: Kann Jackson Galaxy dazu beitragen, dass Snickers den „Grand Supreme“-Titel gewinnt, auf den Rick und Laura schon lange warten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.