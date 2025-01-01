Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Die letzte Runde

SAT.1Staffel 1Folge 1
Die letzte Runde

Die letzte RundeJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 1: Die letzte Runde

45 Min.Ab 12

Sein erster Fall führt Mick in die Vergangenheit. Bruno Semmert, der für den Raubmord an Tobias Berschel verurteilt wurde, ist nach 15 Jahren Haft wieder frei und wird tot aus dem Baldeneysee gezogen. Schnell gerät Jürgen Berschel, der Vater des toten Jungen, unter Verdacht. Doch Micks Bauchgefühl meldet Zweifel an. Wie es aussieht, hat Micks alter Boxtrainer Hacki nicht nur ihn, sondern auch Jürgen Berschel über wesentliche Details der damaligen Tat im Unklaren gelassen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
SAT.1
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 6 Staffeln und Folgen