Der letzte Bulle
Folge 9: Fremdgehen für Anfänger
45 Min.Ab 12
Gesa Jansen, Kundenbetreuerin in einer Seitensprung-Agentur, wurde aus einem Bürofenster gestoßen. Die Polizei mutmaßt, dass sie Ärger mit einem unzufriedenen Kunden hatte. Jochen Franke, der sich mit Gesa kurz vor ihrem Tod getroffen hatte, wollte sich bei ihr beschweren, weil er erpresst wurde und den Täter in der Agentur vermutet. Doch die Ermittlungen nehmen eine neue Wende, als ein Anschlag auf die Agentur-Chefin Christine verübt wird. Es tun sich Abgründe auf ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der letzte Bulle
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin