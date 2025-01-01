Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Bulle

Gepflegter Tod

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10
Gepflegter Tod

Der letzte Bulle

Folge 10: Gepflegter Tod

43 Min.Ab 12

Mick und Andreas führt die Leiche des Masseurs Ben Ulrich in den Wellness-Tempel "Sun Valley Spa". Alles scheint zunächst auf einen Raubmord hinzuweisen, doch als dann auch noch Bens Geliebte Claudia Rühle vergiftet wird, ist ein Eifersuchtsdrama immer wahrscheinlicher. Neben Micks Schwierigkeiten, Männer und Wellness zusammenzukriegen, kämpft Andreas an einer ganz anderen Front: Er versucht vor Mick zu verbergen, dass er mit seiner Tochter Isabelle zusammen ist ...

SAT.1 GOLD
