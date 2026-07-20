Familienklassiker aus der Tiefkühltruhe - Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
Folge 2: Familienklassiker aus der Tiefkühltruhe - Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!
93 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6
Von Fischstäbchen über Rahmspinat bis zu Mozzarella-Sticks: Stefano Zarrella und Stefan Lück prüfen, was hinter den beliebtesten Tiefkühlprodukten Deutschlands steckt. Sie besuchen Produktionsstätten, testen Qualität und Verarbeitung und zeigen, wie aus bekannten TK-Klassikern kreative neue Gerichte entstehen. Außerdem geht es um die Frage: Lohnt sich die Markenware wirklich?
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Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Spiegel TV GmbH & © Season 2: Solisfilm