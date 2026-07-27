Fix und fertig um die Welt - Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
Folge 3: Fix und fertig um die Welt - Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!
93 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6
Ob Pasta mit Lachs, Chicken Wings, Chili con Carne oder Kartoffelsalat: Stefano Zarrella und Stefan Lück reisen kulinarisch um die Welt - direkt durch das Kühlregal. Sie untersuchen Herkunft, Zutaten und Herstellung der beliebten Fertiggerichte und zeigen, wie viel Qualität tatsächlich in den Produkten steckt. Dazu gibt es spannende Familiengeschichten und kreative Küchen-Hacks.
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Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Spiegel TV GmbH & © Season 2: Solisfilm