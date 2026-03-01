Der Südwesten von oben
Folge 1: Gotteshäuser
45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Das Gotteshaus war eines der ersten Zeugnisse einer Gemeinschaft. Je höher, desto näher an Gott. Hundertjährige Traditionen im Lichte unserer Zeit, aus einem spannenden Blickwinkel gesehen - aus der Vogelperspektive.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6